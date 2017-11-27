В Ловозере рисовали комиксы на саамском

27 Ноября 2017 года, 14:36

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В Северном национальном колледже поселка Ловозеро прошел тренинг по рисованию комиксов для говорящих на языках саами и коми. Обучение проводила финская художница Санна Хукканен и переводчик с финского Анна Воронкова.

Социальный проект «Живой язык» девушки запланировали во время знакомства. Целью проекта стала помощь носителям языка в его сохранении. Рисование комиксов – простой и интересный метод для достижения этой цели. Валентина Совкина, директор Кольского саамского радио, отметила, что комиксы, нарисованные на родном языке, оформятся на выставках и опубликуются в небольших изданиях.