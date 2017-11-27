В Мурманске состоится показ фильма в память о Дмитрии Хворостовском

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ — В дань памяти Дмитрию Хворостовскому состоится единственный показ фильма-концерта.
По инициативе прокатной компании «Cinema Emotion», было принято решение представить Мурманской публике концерт Хворостовского и Рене Флеминг «Музыкальная одиссея в Петербурге».
Показ картины состоится 30 ноября в зале «Премьер» кинотеатра «Северное Сияние» в 19:30.
Вход по пригласительным билетам, которые можно приобрести на кассе кинотеатра. Количество пригласительных билетов ограничено.