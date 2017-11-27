Маленьким мурманчанам расскажут, когда родился Дед Мороз

28 Ноября 2017 года, 10:54

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Актеры мурманского областного театра кукол готовы представить зрителям новогодний спектакль «Когда родился Дед Мороз». Накануне состоялась генеральная репетиция. Режиссером спектакля стал Влад Костин, художником – Светлана Рыбина. Постановка рассчитана на детей возрастом 2-4 года.

«Я очень рад, что мой первый опыт работы для самого маленького зрителя превратился в такой спектакль, потому что именно простые истории очень сложно рассказывать. А если их рассказывать языком именно визуального театра, то мне кажется, в любом случае они должны быть освоены», – сказал Влад Костин. Режиссер считает, что роль подобных спектаклей для детей велика. Главная цель – не воспитать, а скорее помочь ребенку самому понять, где добро, а где зло.

Музыку к спектаклю написал композитор Петр Макаров. В постановке также принимают участие артисты Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова и Иван Песнев.

Премьера спектакля «Когда родился Дед Мороз...» состоится 21 декабря в 15:00.