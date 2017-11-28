Финское танго в Jazz & Blues Cafe

28 Ноября 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ - На этой неделе в Мурманске состоится XVII Фестиваль Финского кино. В разных местах города будет показано много кинофильмов из страны Суоми.

Необычный музыкальный фильм можно будет увидеть в среду 29 ноября в клубе «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» в рамках известного проекта Jazz & Blues Cafe. Кинофильм рассказывает про финских музыкантов, которые путешествуют и играют танго на своих музыкальных инструментах. При этом они искренне верят, что родиной танго является именно Финляндия, а никакая не Аргентина.

После просмотра кинофильма на сцене клуба «Ледокол», как обычно по средам, выступят как резиденты Jazz & Blues Cafe, так и новые коллективы, в том числе сотрудники Финского консульства.

Кроме того, на этом вечере со своими многочисленными мурманскими друзьями попрощается помощник консула Сари Пёюхёнен, которая после 5 лет работы в Мурманске возвращается домой в Финляндию.