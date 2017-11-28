В Мурманском областном краеведческом музее посвятили выставку капитану-промысловику Георгию Тисленко

28 Ноября 2017 года, 19:25

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 29 ноября начнет работу мини-выставка, посвященная руководителю «Мурманрыбы», Мурманского рыбного порта Георгию Герасимовичу Тисленко. Вниманию посетителей будут представлены фото, награды и вещи капитана-промысловика.

Георгий Тисленко был капитаном траулера РТ-29 «Днепр», который в 1932 году был переименован в РТ-29 «Киров». В 1937 году команда РТ-29 «Киров» побила мировые рекорды по вылову рыбы. Заслуженный промысловик принимал участие в Великой Отечественной Войне. В 1942 году капитан сопровождал один из первых пищевых эшелонов с рыбой из Мурманска для жителей блокадного Ленинграда. Получил награды: ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и медали, одна из которых – «За оборону Советского Заполярья».

Выставка функционирует до 15 января 2018 года.