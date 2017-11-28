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Главная » Культура » ДК Кирова приглашает на конкурс «Дворец зажигает огни»
 
 
 
 
29 Ноября 2017 года, 11:47

ДК Кирова приглашает на конкурс «Дворец зажигает огни»


МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Крова 3 декабря в 14:00 состоится конкурс по спортивным бальным танцам «Дворец зажигает огни».

Несколько раз в год в ДК устремляются бальные танцоры со всей Мурманской области. А поводом для этого становятся танцевальные турниры. Одним из них является традиционный турнир «Дворец зажигает огни».

Первое отделение конкурса откроют участники спортивно-массовых мероприятий, многие из которых только начинают пробовать свои силы в этом танцевальном жанре. После перерыва эстафету примут танцевальные пары спорта высших достижений, где конкурсанты будут соревноваться в грации, пластике и артистизме. Пары постараются превзойти друг друга в мастерстве исполнения 10 танцев европейской и латиноамериканской программ.

Квикстеп, танго, фокстрот, самба, джайв, красочные композиции, яркие костюмы, отточенные движения и море положительных эмоций – все это можно увидеть и ощутить на предстоящем конкурсе во Дворце культуры.

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