В Мурманске откроется выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства

29 Ноября 2017 года, 17:08

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском художественном музее 30 ноября состоится торжественное открытие 42-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства области.

Выставка ежегодно демонстрирует новые направления любительского творчества, широту творческого потенциала мастеров Мурманской области и преемственность в работах мастеров разных поколений.

Среди участников есть мастера, которые впервые покажут свои работы, а также те, чьё искусство известно не только в Мурманской области, но и далеко за её пределами.

В экспозиции будут представлены художественные работы, выполненные в различных техниках.

Выставка будет работать до 19 января 2018 года.