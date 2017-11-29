В Северодвинске борются за Дом Пикуля

29 Ноября 2017 года, 17:20

СЕВЕРОДВИНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Северодвинске началась компания по написанию писем в адрес инспекции по охране объектов исторического наследия Архангельской области с отрицательным заключением по результатам экспертизы по Дому Пикуля, сообщается в группе «Мой Северодвинск. Карта городских идей».

«За последний час пришло 15 писем!!! Просим всех сторонников идеи сохранения Дома Пикуля написать отзыв по адресу iokn@dvinaland.ru сегодня до 24:00», – уточняется в сообществе. На данный момент готова только историко-культурная экспертиза. Теперь на депутатской сессии будет решаться, брать на баланс объект культурного наследия или нет.

«В прессе и на ТВ развели против дома огромную компанию «против». Жителей города настраивают против дома, пугая и шантажируя денежным вопросом, в ход идут совершенно разные уловки, в том числе и фотошоп. Пугают, что денег нет и негде взять, бюджет не выдержит и прочие страшилки. Но ведь можно создать проект и получить грантовую поддержку или федеральное финансирование!», – пишет северодвинская журналистка Ольга Голубцова.

Дом Пикуля – двухэтажный деревянный дом 1940 года постройки. С сентября 1940 по май 1941 гг. в нем проживал вместе с родителями Валентин Пикуль, будущий всемирно известный писатель. Дом является ярким примером довоенной архитектуры Молотовска-Северодвинска.