В Мурманском областном драматическом театре пройдёт благотворительный показ спектакля «Проделки Ханумы»

29 Ноября 2017 года, 17:45

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 3 декабря состоится благотворительный показ спектакля «Проделки Ханумы» режиссёра-постановщика Султана Абдиева. Спектакль, который будут показывать на сцене Мурманского областного драматического театра, поставлен по пьесе классика грузинской драматургии Авксентия Цагарели «Ханума».

«Ханума» - история о старом разорившемся князе, который решил жениться на богатой наследнице, и зажиточном купце, мечтающем получить титул. Ради этого купец готов на всё, даже на то, чтобы выдать свою дочь замуж за князя.

«За помощью герои обращаются к свахам – знаменитой Хануме и ее сопернице Кабато. И ловкая, мудрая Ханума – интригует, хитрит, изобретает комичные ситуации, заставляет всех действовать по ее плану», - рассказали в театре.

На бесплатный просмотр пригласили подопечных организаций по работе с людьми с ограниченными возможностями. Билеты на спектакль также можно получить в кассе театра.