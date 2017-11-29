Сари Пёюхёнен представила книгу «Путеводитель по Мурманску»

30 Ноября 2017 года, 09:40

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ - В Мурманской областной научной библиотеке финская помощник консула Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии Сари Пёюхёнен представила свою книгу «Путеводитель по Мурманску» на финском языке. Сари живёт и работает в Мурманске уже семь лет. Всё это время она занималась изучением особенностей жизни в Заполярье, посетила многие населенные пункты Кольского полуострова: от Териберки до Варзуги.

«Путеводитель по Мурманску» был издан в октябре 2017 года. Все материалы и фото Сари собирала сама. Книга-гид содержит не только географические аспекты региона, но и психологию русской души, интересные факты о жителях Мурманска, анекдоты и многое другое. Написать путеводитель Сари заставило желание рассказать об удивительном российском Заполярье соотечественникам.

Презентацию автор книги разбавляла шутками. Например, все мы знаем о «единственном дне лета, когда мы пребываем на работе». Оказывается, есть финский аналог анекдота: в Финляндии есть лето, летом мало снега. Удивляют иностранных туристов, по её словам, наше привычное мигание светом фар, означающее «Спасибо!» или «Осторожно!», примета съесть счастливый билет, полученный в транспорте.

«Мурманск – абсурдный город! Потому что: я сижу в современном торговом центре, пью капучино. Смотрю в окно и вижу такой советский микрорайон. Это было в «Форуме». И одновременно с советской архитектурой я вижу современный склон, там катаются сноубордисты. И видна потрясающая арктическая природа. И все в одном...», - с юмором отозвалась о контрастах города Сари.

Экземпляр путеводителя теперь занимает почетное место на полке научной библиотеки. Это первый путеводитель Мурманского региона на финском языке.