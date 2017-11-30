Цикл «Капитаны рыбного хозяйства СССР» будет продолжен

30 Ноября 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Накануне презентации новой книги серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР» – «Севрыбхолодфлот» автор-составитель книг цикла «Севрыба», журналист и писатель Виктор Георги передал новое издание Марине Ковтун.

«Севрыбхолодфлот» – это третья книга цикла «Севрыба», продолжающая рассказ о тружениках рыбной отрасли Севера.

«Каждая эта книга – эпоха, для меня, во всяком случае», – сказал Виктор Георги. Марина Ковтун, в свою очередь, поздравила его с завершением ещё одного этапа работы над циклом.

«Вы настоящий летописец нашего рыбного края. Как журналист вы всегда находились в гуще событий. Сейчас они воспринимаются как факты истории нашего края, наших судеб. Теперь настало время их обобщить, осмыслить в книжных строках и страницах. Для меня это тоже важно – и как для главы региона, и как для мурманчанки – дочери человека, который посвятил рыбному морю свою жизнь. Уверена, что ваши книги займут достойное место не только в библиотеках, но и на полках семейных библиотек», – отметила глава региона.

В ходе беседы Георги поблагодарил Ковтун за помощь в организации контактов с Государственным архивом Мурманской области – благодаря этому новая книга стала полнее, на её страницах появилось много фотографий. В своем труде писатель хочет рассказать о капитанах и рыбаках, дать новую жизнь публикациям из газеты «Рыбный Мурман», рассказал Виктор Георги.

Сегодня автор работает над следующими книгами цикла. К изданию готовится трёхтомник «Мурманский траловый флот», куда войдет биография отца Марины Ковтун Василия Тихоновича Козлова. Губернатор передала Георги копию семейной реликвии – книги Аркадия Ландера «Траловых дел мастер» (цикл «Герои девятой пятилетки»), рассказывающей о тралмейстере траулера «Веха» Василии Козлове, Герое Социалистического труда.

Презентация книги «Севрыбхолодфлот» намечена на 5 декабря в Мурманской областной библиотеке, где можно будет ее приобрести. После этого книга поступит в магазины Мурманска.