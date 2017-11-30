Режиссер Учитель рассказал об итогах российского проката «Матильды»

30 Ноября 2017 года, 19:40

РОССИЯ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель рассказал о прокате своего фильма в России. РИА Новости сообщают, что по словам режиссера за время проката «Матильды», вопреки ожиданиям его «противников», в России не произошло ни одного инцидента.

«Могу сказать, что за все пять недель проката, несмотря на все ожидания наших противников, не было ни одного инцидента и даже ни одного плаката против фильма во всех кинотеатрах страны», — заявил он.

Более того, Учитель считает прокат вполне успешным. По его данным, «мы сейчас занимаем 10 место по сборам за все годы российского кино, не такой плохой результат».

30 ноября в Вене начинаются «Дни российского кино. В программу также включен фильм «Матильда» Алексея Учителя.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова