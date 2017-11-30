Ансамбль Северного флота даёт концерт по случаю дня рождения коллектива

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – На сцене областного дворца культуры выступит один из лучших творческих коллективов Вооружённых сил России – ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота. 4 декабря коллектив отметит 77 день рождения.
Зрители увидят программу «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего...». Программа представляет собой музыкально-хореографическую композицию. В спектакле выступающие расскажут о службе в Заполярье и судьбах начинающих моряков. Концерт состоится 1 декабря в 19:00.