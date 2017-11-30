«Маленькая дочь Солнца» посетила юных северян в ЗАТО Островной

01 Декабря 2017 года, 11:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В рамках проекта «Саамские сказки детям Севера» при поддержке Президента Российской Федерации 28 ноября прошла завершающая часть гастролей Мурманского областного театра кукол.

Заполярные кукольники гастролировали по Кольскому краю со спектаклем с начала юбилейного, 85-го театрального сезона. И ЗАТО Островной не остался в стороне маршрута гастролей. Актеры и работники театра добирались 16 часов до любимых зрителей на теплоходе «Клавдия Еланская», а уже 29 ноября их спектакль в Доме культуры прошел с огромным успехом, на который пришло почти 80 детей. На память ребятам, актеры подарили афишу спектакля и сделали общее фото.

По итогам гастролей, спектакль «Маленькая дочь Солнца» областного театра кукол города Мурманска посмотрело больше 1880 северян!