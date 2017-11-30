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Главная » Культура » Артисты Мурманского областного драмтеатра отправляются на гастроли в Великие Луки
 
 
 
 
01 Декабря 2017 года, 13:00

Артисты Мурманского областного драмтеатра отправляются на гастроли в Великие Луки

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МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Актеры Мурманского драматического областного театра едут на гастроли в Великие Луки в рамках программы «Большие гастроли. С 7 по 10 декабря на сцене Великолукского драматического театра будут показаны четыре спектакля. В их числе мелодрама, музыкальная сказка, комедия и детектив.

7 и 8 декабря – сказка «Чудеса на змеином болоте» по мотивам Юлия Кима.

Открывают и закрывают гастрольный тур мурманские артисты своим лучшим спектаклем прошлого сезона «...Будем жить как боги?..». Спектакль будет показан 7 декабря 10 декабря.

8 декабря состоится показ спектакля-комедии «Палата бизнес-класса», поставленного по пьесе московского драматурга Александра Коровкина.

9 декабря великолучан ждет комедийный детектив о превратностях судьбы и жизненных коллизиях — «Сочельник в Манхеттене».

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