Выставка «Уно Ульберг – архитектор Карелии» откроется в Мурманске

01 Декабря 2017 года, 14:47

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В Выставочном зале Мурманска 2 декабря в 16:00 откроется передвижная выставка «Уно Ульберг – архитектор Карелии». На месте работает куратор выставки, профессор эстетики Киммо Сарье.

Уно Ульберг (1879–1944) был ведущим финским архитектором своего поколения. Он родился в Выборге, и большая часть его многочисленных проектов была реализована в Карелии, преимущественно в Выборге, а также в Сортавале, Кякисалми (Приозерск), Иматре, на Карельском перешейке, в Йоханнесе (Советский) и в Энсо (Светогорск). По итогам Второй Мировой войны некоторые восточные территории Финляндии отошли к СССР, поэтому большинство спроектированных Ульбергом зданий оказались на территории Советского Союза, ныне – территории Ленинградской области и Карелии.

Ульберг переехал из Выборга в Хельсинки в 1936 году, когда его избрали главным архитектором Управления здравоохранения. На этой должности он спроектировал в стиле модерн здания больниц в Хельсинки, Кеми и Оулу. Среди них самым значительным проектом (1939–1946) является детская поликлиника с обтекаемым контуром в Хельсинки, которую Ульберг спроектировал вместе с архитектором Эркки Линнасалми. Деловой центр Bensow, построенный в 1940 году, – второе известное творение архитектора в финской столице.

Ярче всего талант Ульберга проявился в архитектуре Выборга. Деловой центр и жилое здание объединения Hackmann & Cо (1909), которое Ульберг спроектировал совместно с Класом Акселем Гюльденом, – особняк в стиле ар-нуво, отделанный рустованным камнем и обильно декорированный. Комплекс из трех объединенных между собой деловых и жилых зданий (1912–1915) в Выборге, образованный постройками жилищно-коммунального акционерного общества Kiinteistö Oy Karjala и Торгового банка, – пышный необарочный ансамбль, доминантой которого является до сих пор функционирующий, хорошо сохранившийся операционный зал банка.

В 1923 году Ульберг совместно с выборгскими художниками реконструировал под ресторан Круглую башню в Выборге, построенную в XVI веке. Одновременно с проектированием крупных промышленных комплексов в Энсо и Йоханнесе в конце 1920-х годов, Ульберг создал в 1929 году краснокирпичное здание делового дома Karjalan Kirjapaino Oy с отелем и рестораном, которые являются ярким примером архитектуры мегаполиса.

В начале 1930-х годов архитектор создал серию зданий, которые продемонстрировали самобытный синтез различных направлений и сделали его стиль абсолютно уникальным. Музей изящных искусств и Художественную школу в Выборге (1930) Ульберг спроектировал на историческом крепостном валу бастиона Панцерлакс недалеко от порта. Работая над планом Музея изящных искусств, архитектор создал композицию из двух клинообразных блоков и соединяющего их со стороны моря фасада, представляющего собой изогнутую перемычку с колоннадой. Сегодня в здании работает филиал Государственного Эрмитажа – Выставочный центр «Эрмитаж – Выборг».

В Сортавале по проекту Ульберга были построены Филиал объединенного банка Северных стран (1913, ул. Карельская, 9), АО «Магазин скобяных и строительных товаров в Сортавале» (1915, ул. Карельская, 27) и Филиал Банка Финляндии (1915, ул. Вяйнямёйнена, 4).

Передвижная выставка «Уно Ульберг – архитектор Карелии» открылась в декабре 2016 года в Иматре (Финляндия). В 2017 году выставка была представлена в библиотеке Алвара Аалто в Выборге, в Сортавале и в Институте Финляндии в Санкт-Петербурге. В Мурманске она будет работать до конца года. Вход свободный.