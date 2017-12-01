В Мурманске состоится финал Мурманской лиги КВН

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова 2 декабря пройдет финал Мурманской лиги КВН.
За звание чемпиона лиги и путёвку на фестиваль в Сочи поборются шесть команд. В их числе «Морская академия» МГТУ, сборная филологического факультета, «Суровые парни» 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота из поселка Спутник, сборная Снежногорска, «Регион 51» ОАО «Апатит» и команда «Овощной салат» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.