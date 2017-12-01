Областной фестиваль традиционной народной культуры пройдет в ДК Кирова

02 Декабря 2017 года, 10:36

МУРМАНСК/ 2 декабря/ БИ-ПОРТ – Во Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 3 декабря в 14:00 состоится областной фестиваль традиционной народной культуры.

Организаторы постарались объединить в фестивале все жанры. Гости Дворца культуры услышат традиционное и академическое народное пение, современные обработки народной музыки, игру русских народных инструментов.

28 коллективов из Мурманска, Апатит, Кировска, Оленегорска, Полярных Зорь, Полярного, Териберки, Кильдинстроя, Молочного, Росляково, Умбы, Мурмашей представят своё творчество на суд мурманчан.