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Сари
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Главная » Культура » В Мурманске пройдет финал областного конкурса «Юность Заполярья»
 
 
 
 
04 Декабря 2017 года, 13:00

В Мурманске пройдет финал областного конкурса «Юность Заполярья»


МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Финал областного конкурса среди старшеклассниц «Юность Заполярья» состоится 9 декабря в 15:00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества  им. С. М. Кирова.

Участие приняло 11 девушек из Мурманска, Оленегорска, Заозерска, Полярных Зорь, из поселка Ревда и села Ловозеро.

В этом году темой конкурса является «Люди будущего», где в разных аспектах раскрывается будущее, показывается ценность и красота личности, которую не смогут заменить даже самые высокие технологии.

Программа конкурса включает рассказ о себе в творческой форме «Гостья из будущего», презентацию выбранной профессии или мечты о будущей профессии «Образы будущего: Моя профессия» и творческий номер в любом жанре «Искусство вне времени».

Мероприятие направлено на создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала, выявление и поддержку ярких индивидуальностей, формирование в молодежной среде активной жизненной позиции.

При подведении итогов всех конкурсов будет оцениваться артистизм, оригинальность выступления, сценическая культура. По результатам выступлений участниц жюри присуждает дипломы за I, II, III места.

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