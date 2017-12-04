В ДК им. Кирова состоится вечер авторской песни «Как трудно быть художником…»

04 Декабря 2017 года, 14:22

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 9 декабря в 16:00 состоится концерт «Как трудно быть художником...» клуба авторской песни «Пять углов».

При поддержке мастера песочной анимации Людмилы Семёновой и её друзей на экране во время концерта оживут песенные образы, связанные с творческими задумками художников и музыкантов.

В концерте прозвучат песни таких известных личностей, как Л. Филатова, В. Ланцберга, О. Митяева, Б. Окуджава, Л. Сергеева, А. Киреева, А. Кимаева, Н. Локтеонова и многих других.

В15:30 во Дворце состоится открытие выставки художественных работ офицера запаса, участника клуба «Пять углов» Валерия Никитина.