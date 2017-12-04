В Росляково состоится концерт ансамбля танца «Сполохи»

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Росляково 10 декабря, в 15:00 во Дворце культуры «Судоремонтник» состоится концерт Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи», которому 12 декабря исполняется 47 лет.
В преддверии этого праздника коллектив представит мурманчанам концертную программу «С любовью к танцу», в которую войдут номера «золотого фонда».
«Сполохи» – это коллектив, который отличается высоким профессионализмом, трепетным отношением педагогов и воспитанников к сохранению культурного наследия, любовью к народному танцу, сценической культурой и ярким репертуаром.