04 Декабря 2017 года, 14:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В рамках проекта «Саамские сказки детям Севера», который реализуется в регионе при поддержке президента, минувшей осенью артисты областного театра кукол побывали с гастролями в самых дальних уголках Заполярья.

Мурманские кукольники представили жителям области спектакль «Маленькая дочь Солнца», за основу которого взят сюжет саамской сказки «Акканийди – Ясное Пятнышко». Режиссером выступила артистка театра кукол Екатерина Ефремова, художником – Ольга Преснякова, музыку написал известный мурманский композитор Петр Макаров. В спектакле заняты Денис Дмитриев, Екатерина Боярских, София Гондаренко, Тамара Лашина, Екатерина Ефремова.

Новый спектакль увидели жители поселков Туманный, Териберка, Печенга, Никель, Междуречье, Ревда, Молочный, Белое море, Нивский, Енский, сел Краснощелье, Ловозеро, Лувеньга, а также Зареченска, Лопарской и Заполярного, Ковдора и ЗАТО Островной.

Финансовая поддержка президента позволила расширить географию гастрольной деятельности театра, укрепить и наладить не только профессиональные, но и дружеские связи с сельскими и поселковыми и учреждениями культуры. Всего спектакль «Маленькая дочь Солнца» посмотрели более 1880 юных северян.