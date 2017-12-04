В филармонии состоится одно из самых ярких музыкальных событий сезона

04 Декабря 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной филармонии 8 декабря в 19:00 состоится одно из самых ярких музыкальных событий сезона — первый концерт для фортепиано с оркестром и симфония «Зимние грезы» Чайковского. Он пройдет в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».

Выступление прозвучит в исполнении Михаила Плетнева и лучшего симфонического коллектива страны – Российского национального оркестра, который обрел международную известность и безусловное признание публики и критиков.

Коллектив регулярно выступает в лучших залах столицы как под управлением художественного руководителя Михаила Плетнёва, так и с приглашенными дирижерами.

Это будет первое выступление прославленного Российского национального оркестра на Кольском Севере.