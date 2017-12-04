Ансамбль «Легкие люди» приглашает на свой концерт

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной филармонии 9 декабря в 17:00 состоится концерт «Все будет завтра» в рамках фестиваля «Рождественские встречи».
В исполнении ансамбля «Легкие люди» и солистки Екатерины Ефремовой прозвучат не только произведения из действующего репертуара коллектива, но и совершенно новые. Музыканты коллектива планируют также анонсировать будущие концертные программы.
Исполнители: Екатерина Ефремова (вокал), Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Василий Чистячков (бас-гитара), Александр Павловский (ударные).