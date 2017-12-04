Мурманская областная филармония приглашает на продолжение фестиваля «Рождественские встречи»

04 Декабря 2017 года, 16:43

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманская областная филармония 10 декабря в 17:00 приглашает мурманчан на «Рождественские встречи». Фестиваль продолжат московские Лауреаты международных конкурсов Сергей Говоров (саксофон) и Олеся Кравченко (орган). Музыкантам удалось объединить два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента и создать уникальный по своему звучанию дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

Сергей Говоров и Олеся Кравченко выступят с программой «Musical Mystery» , в которую вошли разнообразные сочинения разных эпох и стилей от Иоганна Себастьяна Баха до Астора Пьяццоллы и композиций АББА.

А уже 24 декабря в 17:00 в Большом зале областной филармонии пройдет концерт фонографа-джаз-бэнда под руководством Сергея Жилина.