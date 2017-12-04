В Мурманском областном художественном музее откроется выставка «Финны на Мурмане»

04 Декабря 2017 года, 17:11

МУРМАНСК / 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки живописи Свена Локко и Арви Хуттунена «Финны на Мурмане», посвященной столетию независимости Финляндии.

Свен Петрович Локко – писатель, публицист, художник. Тема произведений художника, как литературных, так живописных — это история финских поселений на Кольском полуострове, воспоминания о детстве и природа.

Арви Иванович Хуттунен – Почётный полярник (1982) и обладатель множества других наград. Творчество художника посвящено в основном северной природе.

В экспозиции будет представлено около 15 работ из собрания музея. Выставка будет работать с 6 по 24 декабря.