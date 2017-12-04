В Полярном состоялась праздничная программа для людей с ограниченными возможностями

04 Декабря 2017 года, 15:33

АЛЕКСАНДРОВСК / 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Полярном для людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в ЗАТО Александровск, прошла праздничная программа «И снова мы вместе».

Каждый год городской Центр культуры «Север» при поддержке администрации ЗАТО Александровск организуют праздник для детей и взрослых. Всех собравшихся поздравили с Международным Днем инвалидов и вручили им подарки.

Председатель Полярнинской городской организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Толстикова подарила всем детям подарки и вручила благодарственные письма членам организации от главы администрации ЗАТО Александровск Семёна Каурова.