Премия им В.С. Маслова будет вручена Светлане Солдатовой

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В конце ноября общественный совет по присуждению премии имени известного арктического моряка, видного писателя Русского Севера и общественного деятеля Кольской земли Виталия Маслова определил лауреата премии 2017 года.
Члены Совета рассмотрели анкеты-характеристики кандидатов на присуждение премии, выдвинутых различными организациями Мурманской области, и, в соответствии с Положением, провели тайное голосование. Большинством голосов была выбрана Светлана Солдатова, журналист, генеральный директор «Северо-Западное вещание» (ТВ-21).
Вручение премии состоится на открытии конференции «XIV Масловские чтения» 6 декабря в 12:20 в Мурманском арктическом государственном университете.