В историко-краеведческом музее Печенгского района прошла всероссийская акция «Музей для всех! День инклюзии!»

04 Декабря 2017 года, 17:50

НИКЕЛЬ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Историко-краеведческий музей Печенгского района впервые принял участие во Всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии».

Акция состоялась 2 декабря. Ее цель – привлечение вниманияширокой общественности к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни.

В рамках акции состоялось несколько мероприятий. Например, гостей музея порадовал мастер-класс «Для любимой мамочки испечем мы прянички», где ребята готовили пряники в форме сердца с белоснежной глазурью.

Еще одним мероприятием стало интерактивное путешествие «Привет! Я родом из СССР» для слабослышащих жителей Печенгского района. Они вспомнили пионерские песни, клятву пионера, дворовые игры, советский кинематограф и политических деятелей. Все желающие проверили мебель на прочность, пишущие машинки на работоспособность, а советские блюда на вкус.

Для детей в музее прошло театрализованное представление «В некотором царстве... В некотором государстве...». Во время представления в зале появился Снеговик. Он предложил ребятам написать свои новогодние желания и отправить Дедушке Морозу.

Кроме того, гостям были доступны экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам: «Рожденные в СССР», «Мурманск. 100 лет», «Фарфоровый каприз», «Саамы — коренные жители Кольского полуострова», «Мастерская Севера».

«В нашем музее акция прошла на «УРА!»! В этот день посетителей было более ста человек! И это только за один день!», – сообщается в группе Историко-краеведческого музея Печенгского района.