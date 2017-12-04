В Апатитском ДК состоится лекция «О любви»

АПАТИТЫ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Очередная лекция научно-познавательного лектория состоится 9 декабря в 16:00 в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В. К. (кабинет 101).
Лектор – Илья Леонидович Балымов, кандидат психологических наук, доцент кафедры экономики, управления и социологии филиала МАГУ в Апатитах. Тема лекции – «О любви».
Илья Леонидович попытается проанализировать феномен любви, систематизировать ее виды и формы. Любовь рассматривается как необходимое условие человеческого существования и как ведущее условие духовного развития.