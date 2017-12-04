Морские пехотинцы Северного флота стали призёрами мурманской лиги КВН

04 Декабря 2017 года, 19:07

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Команда 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота под названием «Суровые парни» заняла третье место в финале мурманской региональной лиги КВН сезона 2017 года.

Игра состоялась в субботу в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова. Чемпионом стала команда «Морская академия» Мурманского государственного технического университета, разделившая с «Суровыми парнями» первое место в прошлом году.

«Морские пехотинцы Северного флота, завоевавшие «бронзу», через две недели отправятся в Северную столицу на новогодний конкурс КВН, который организует Крыловский государственный научный центр. Выступление североморцев пройдёт в концертном зале Дома молодёжи Санкт-Петербурга», – сказали «Би-порту» в пресс-службе СЗФО.

Команда КВН «Суровые парни» образована в 2008 году. С этого времени морские пехотинцы ежегодно участвуют в фестивале «КВН в погонах», проходящем в Мурманске среди сотрудников силовых структур и неоднократно становилась чемпионом.