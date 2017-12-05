В филармонии состоится праздничный юбилейный концерт Suomi 100

05 Декабря 2017 года, 14:12

МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной филармонии 5 декабря в 19:00 состоится праздничный юбилейный концерт Suomi 100 вместе с квинтетом в честь Дня Независимости Финляндии.

Перед зрителями выступит финский флейтист Сами Юннонен вместе с квинтетом филармонии. Юннонен имеет огромный опыт игры на музыкальном духовом инструменте. Он был удостоен наград в международных конкурсах, солировал, а также преподавал игре на флейте и камерной музыки в Оклендском университете в Новой Зеландии.

Билеты на концерт распространяются бесплатно. Ограниченное количество есть в кассе филармонии.