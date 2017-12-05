В Апатитах состоялось представление, посвященное 80-летию Мурманской области

05 Декабря 2017 года, 16:02

АПАТИТЫ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В. К. автономная некоммерческая организация «Культурные традиции» провела театрализованное представление «Старые песни о главном», посвященное 80-летию Мурманской области.

Для участников мероприятия работали фото-площадка, интерактивные площадки по играм в шахматы и шашки, бальным танцам. Праздник продолжился театрализованным концертным представлением, а в завершении состоялась танцевальная программа. В представлении приняли участие творческие танцевальные и песенные коллективы города.

Через весь сюжет праздника проходила тема истории Мурманской области. Представление объединило более 400 человек разных возрастов и поколений в единой праздничной атмосфере.