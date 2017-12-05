Посетители Jazz & Blues Cafe посмотрели кинофильм о финских музыкантах

05 Декабря 2017 года, 16:15

МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В конце ноября в Мурманске состоялся XVII Фестиваль Финского кино. В разных местах города было показано много кинофильмов из Финляндии.

Необычный музыкальный фильм посетители посмотрели в среду 29 ноября в клубе «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» в рамках известного проекта Jazz & BluesCafe. Это кинофильм про финских музыкантов, которые путешествуют и играют танго на своих музыкальных инструментах. При этом они искренне верят, что родиной танго является именно Финляндия, а не Аргентина.

После просмотра кинофильма на сцене клуба «Ледокол», как обычно по средам, выступили как резиденты Jazz & BluesCafe, так и новые коллективы, в том числе сотрудники Финского консульства. Кроме того, на этом вечере со своими мурманскими друзьями попрощалась помощник консула Сари Пёюхёнен, которая после пяти лет работы в Мурманске возвращается в Финляндию.

Фоторепортаж с мероприятия – здесь.

Фотограф: Андрей Нехаенко