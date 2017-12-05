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Главная » Культура » Выставка «Дар Эрмитажа» откроется в художественном музее
 
 
 
 
05 Декабря 2017 года, 18:06

Выставка «Дар Эрмитажа» откроется в художественном музее

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МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном художественном музее 7 декабря откроется выставка одного дня «Дар Эрмитажа».

В художественном музее собрана коллекция книг, переданных мурманскому музею научной библиотекой Государственного Эрмитажа. На выставке будут представлены альбомы по живописи и архитектуре, каталоги выставок и коллекций Эрмитажа, научные и научно-популярные издания по искусству, труды и ежегодные отчеты Эрмитажа – всего около 600 книг. На всех книгах-подарках помещен экслибрис «Дар Эрмитажа».

В течение дня у посетителей музея будет возможность познакомиться с книгами издательства Государственного Эрмитажа, посвященными истории искусств, коллекциям крупнейшего российского музея и т.д.

Выставка приурочена ко дню рождения Государственного Эрмитажа, который был основан 7 декабря 1764 года.

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