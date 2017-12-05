В детско-юношеской библиотеке состоится праздник «Рождество по-муми-тролльски»

05 Декабря 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 6 декабря в 11:00 состоится литературно-музыкальный праздник «Рождество по-муми-тролльски», посвященный творчеству финской писательницы Туве Янссон и приуроченный к столетию независимости Финляндии.

Гости праздника, ученики мурманских школ, увидят красочные выступления детских творческих коллективов. Сказочное представление украсят веселые русские и финские песни, танцы, балет, джаз, номер с этническими барабанами. Дети и взрослые встретятся с героями книг Туве Янссон: Муми-мамой и Муми-троллем, а также узнают, как встречают Рождество в сказочной долине.

На празднике будут присутствовать представители Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.