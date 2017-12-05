Житель Ловозера стал одним из победителей международного фото-видео-фестиваля

05 Декабря 2017 года, 18:47

ЛОВОЗЕРО/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Завершился международный фото-видео-фестиваль «Нарисовано солнцем», организованный телеканалом «Art-108» и секцией арт-фото Творческого союза художников России (ТСХР).

Целью фестиваля стало продвижение отечественных фотохудожников и видеографов, поддержка творческого становления фото- и видеолюбителей.

В рамках фестиваля проводился творческий конкурс для профессионалов и любителей фотографии и видео. В основе авторских произведений разрешалась любая экстерьерная фото или видео съемка при естественном освещении – природа, город, экология, человек, животный мир и другое.

В направлении «Видео» в категории «Профессионалы» первое место занял Валерий Кудинов из Ловозера. Его кадры вошли в видеоподборку фестиваля.