Jazz & Blues Cafe приглашает на концерт

06 Декабря 2017 года, 12:23

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня 101 год со дня рождения первой женщины-дирижера Советского Союза, народной артистки СССР Вероники Борисовны Дударовой. Вероника Дударова включена в Книгу рекордов Гиннеса, также в честь нее названа названа малая планета (9737) Dudarova.

Но даже те, кто не является профессионалами в музыкальной сфере, может легко приобщиться к миру музыки. Несмотря на мороз на сцене клуба «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» выступят группы BandMa, GlamMusic, а также музыканты Станислав Одиноков, Николай Паршин, Ксения Власова и Артем Палмер. Также ожидается великолепный дуэт Евгения Гомана и Насти Комаровой.

Начало в 19:00.Вход свободный.