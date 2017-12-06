В краеведческом музее откроется выставка «Математика и механика»

06 Декабря 2017 года, 17:29

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие новой интерактивной выставки «Математика и механика» Музея занимательных наук «Фокус».

«Математика и механика» – это выставка, которая в простой и наглядной форме показывает взрослым и детям основные принципы и законы технических наук.

Посетители выставки познакомятся со свойствами и явлениями, связанные с математикой. Также можно услышать рассказ об истории математики и великих ученых, пополнить лексикон новыми словами. Все экспонаты выставки интерактивные и предполагают активное взаимодействие с ними.

Выставка начнет работу 8 декабря и продлится до 7 февраля 2018 года.