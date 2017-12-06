В Петербурге открылась выставка, посвящённая судоремонтному заводу «Нерпа»

06 Декабря 2017 года, 18:23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 6 октября/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге в рамках празднования 20-летия музея истории подводного флота России им. А. И. Маринеско открылась выставка, посвященная снежногорскому судоремонтному заводу «Нерпа».

На выставке представлены материалы и фотографии из истории самого крупного филиала Центра судоремонта «Звездочка», макеты АПЛ, которые проходили ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе «Нерпа», печатная и сувенирная продукция предприятия.

Летом судоремонтный завод посетила главный хранитель музея Ольга Мальцева, которая и занималась сбором материала по истории предприятия. Для будущей экспозиции администрация завода передала копии исторических фотографий и документов, печатную и сувенирную продукцию «Нерпы». Все это было тщательно изучено, скомпановано и представлено на стендах для широкого ознакомления.

В церемонии открытия выставки принял участие заместитель директора филиала СРЗ «Нерпа» по работе с персоналом Владимир Ананьев.