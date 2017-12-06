В научной библиотеке состоится вечер памяти мурманского поэта и прозаика Андрея Иванова

06 Декабря 2017 года, 17:42

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 12 декабря в 17:30 состоится вечер памяти поэта и прозаика, мурманчанина Андрея Иванова. Он ушел из жизни летом этого года.

Андрей Николаевич Иванов возглавлял Мурманское отделение Союза российских писателей. Автор около 30 научных и учебно-методических работ, романа «Местами ясно» и литературного сборника «Ни пуха, одуванчики!», ряда публикаций в альманахе «Мурманский берег».

На литературном вечере, который будет вести прозаик и сценарист Николай Рогожин, соберутся коллеги по творческому союзу. Писатели, поэты, барды прочтут произведения Андрея Иванова, исполнят песни на его стихи. Камерная музыка прозвучит в исполнении студентов Мурманского колледжа искусств.