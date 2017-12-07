В художественном музее открывается выставка Татьяны Ковалёвой «50 лет с Мурманском»

07 Декабря 2017 года, 14:45

МУРМАНСК/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном художественном музее 8 декабря в 17:00 состоится торжественное открытие выставки Татьяны Ковалёвой «50 лет с Мурманском», посвященной 75-летию автора.

Татьяна Владимировна Ковалева родилась в Сталинграде в 1942 году, окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1968 года она работала в Мурманском областном книжном издательстве, оформила десятки книг, а произведения «Сампо-лопаренок» и «Где кончается земля» были удостоены диплома 2 степени Международной выставки книги в 1970. Художница также работает в станковой графике, эстампе, цветной литографии. С 1971 года Татьяна Ковалева является членом Союза художников России, с 2010 года – заслуженным художником России.

В экспозиции будут представлены около 30 работ автора в различных техниках и жанрах. Выставка будет работать до 14 января 2018 года.