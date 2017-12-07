Руководители библиотек Мурманской области обсудили план работы на 2018 год

07 Декабря 2017 года, 15:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке состоялось заседание Совета директоров государственных и муниципальных библиотек области.

На «круглом столе» на тему «Деятельность библиотек Российской Федерации в рамках реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» руководители библиотек обсудили основные задачи, направления деятельности, реализацию совместных проектов библиотек в 2018 году.

Особое внимание было уделено вопросам организации деятельности библиотек по антитеррористической защищенности и профилактике экстремизма. Об инновационных методах конструирования библиотечных помещений, создании комфортной среды и новых дизайнерских решениях рассказал руководитель отдела проектных продаж компании «ВитаРус» Александр Потапкин (Рязань).

На совещании также были подведены итоги двух областных конкурсов: «Драйвер библиографических идей» и «С книгой по жизни». Победителей наградил председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.