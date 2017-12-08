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Главная » Культура » Команда Туломы заняла первое место на фестивале «Добрый лед»
 
 
 
 
10 Декабря 2017 года, 14:21

Команда Туломы заняла первое место на фестивале «Добрый лед»


ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 10 декабря/ БИ-ПОРТ – В Заполярном определены победители новогоднего арктического фестиваля «Добрый лед: от Заполярья до Амура – игры приграничья», передает «ЗВ онлайн» .

Первое место досталось команде Туломы, второе – сборной Печенгского района. На третьей строчке оказалась команда Киркенеса, а ребята из Спутника заняли четвертое место.

Победителям вручили памятные кубки и подарки. Индивидуальные подарки от программы «Добрый лёд» и Федерации хоккея России достались лучшим игрокам фестиваля: вратарю Илье Петрову (Тулома), защитнице Ребекке Флетланд (Киркенес), нападающему Никите Афанасьеву (Спутник), бомбардиру Матвею Новик (Печенгский район). Самым надёжным игроком турнира признан Родион Бойко (Печенгский район).

 

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