Команда Туломы заняла первое место на фестивале «Добрый лед»

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 10 декабря/ БИ-ПОРТ – В Заполярном определены победители новогоднего арктического фестиваля «Добрый лед: от Заполярья до Амура – игры приграничья», передает «ЗВ онлайн» .
Первое место досталось команде Туломы, второе – сборной Печенгского района. На третьей строчке оказалась команда Киркенеса, а ребята из Спутника заняли четвертое место.
Победителям вручили памятные кубки и подарки. Индивидуальные подарки от программы «Добрый лёд» и Федерации хоккея России достались лучшим игрокам фестиваля: вратарю Илье Петрову (Тулома), защитнице Ребекке Флетланд (Киркенес), нападающему Никите Афанасьеву (Спутник), бомбардиру Матвею Новик (Печенгский район). Самым надёжным игроком турнира признан Родион Бойко (Печенгский район).