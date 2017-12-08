Мурманский филармонический оркестр с программой «Зимняя фантазия в стиле…»

Областная филармония приглашает 21 января на концерт Мурманского филармонического оркестра (симфонический состав) «Зимняя фантазия в стиле...». Дирижер Андрей Медведев, Санкт-Петербург.
Программа концерта рассчитана на самый широкий круг слушателей. В ней примут участие все вокалисты филармонии, а также студенты Мурманского колледжа искусств.
Андрей Медведев - композитор, аранжировщик, дирижер.
Главный дирижёр эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Сотрудничал со многими петербургскими композиторами, певцами: Ларисой Луста, Сергеем Захаровым, Эдуардом Хилем, Сергеем Пенкиным, Людмилой Сенчинной, Еленой Ваенгой.
Андрей Медведев — автор музыки к театральным постановкам, телевизионным программам, документальным кинофильмам.
Песни Медведева входят в репертуар Михаила Боярского, Игоря Скляра, Людмилы Сенчиной, Марины Капуро, Сергея Рогожина, Виталия Каратаева.
Живёт и работает в Санкт-Петербурге.
Билеты спешите приобрести в кассах филармонии: пр.Ленина. 67 (тел. 45 08 67), ул.С.Перовской,3 (здание филармонии, 1 этаж, тел.99 43 32), или же на сайте филармонии.