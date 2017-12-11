Обладательницей звания «Юность Заполярья» стала Наталья Быкова из Ревды

11 Декабря 2017 года, 18:50

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова прошел областной конкурс среди старшеклассниц «Юность Заполярья». Тема конкурса 2017 года – «Люди будущего».

В этом году в конкурсе приняли участие 10 девушек в возрасте от 15 до 18 лет – учащиеся школ и лицеев, студентки учреждений среднего профессионального и высшего образования, участницы творческих коллектив учреждений культуры и дополнительного образования из Мурманска, Оленегорска, Заозерска, поселка Ревда и села Ловозеро.

Конкурс проходил в несколько этапов. Конкурсанткам необходимо было в творческой форме рассказать о себе, своих увлечениях, достижениях, взглядах, планах на будущее и выбранной профессии, а также представить творческий номер в любом жанре.

Среди участниц оказались те, кто всерьез увлекается наукой, поддерживает здоровый образ жизни и занимается спортом, танцует и играет на музыкальных инструментах, увлекается рисованием и дизайном интерьера, пишет стихи. Девушки рассказали, что мечтают реализовать себя в выбранной профессии и активно участвуют в общественной жизни.

В заключительном конкурсе участницы демонстрировали свои творческие способности: удивляли вокальными данными, актерскими этюдами и танцевальными номерами.

Никто из юных участниц не остался без награды. В номинации «Романтичность юности» победила Александра Будович (Ловозеро), звания «Нежность юности» была удостоена Ариадна Чулкова (Оленегорск), в номинации «Грация юности» победу одержала Валерия Горохова (Мурманск), «Очарованием юности» стала Полина Павшинская (Мурманск), в номинации «Обаяние юности» победила Екатерина Крайнова (Заозерск). Титул «Артистичность юности» был присужден мурманчанке Арине Говоровой, в номинации «Вдохновение юности» лучшей стала Диана Скрит (Мурманск), в номинации «Совершенство юности» – Лилия Журавлева (Мурманск). Звания «Талант юности» была удостоена мурманчанка Марина Владимирова.

Самая юная участница конкурса Наталья Быкова из поселка Ревда стала лучшей в номинации «Надежда будущего» и одержала победу в областном конкурсе «Юность Заполярья». Она получила специальный приз от независимого жюри, а призом зрительских симпатий была награждена мурманчанка Марина Владимирова.