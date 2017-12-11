Российско-норвежский джаз в Jazz & Blues Cafe

12 Декабря 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ - В эту среду, 13 декабря, Jazz & Blues Cafe посетят гости - известный в регионе Баренц русско-норвежский проект «Barents Jazz Trio». Участниками трио являются известные музыканты Баренц-региона из Норвегии и России. Проект родился из многолетнего сотрудничества музыкантов на разных площадках, он уникален как своим специфичным звучанием, так и составом.

Hallgeir Pedersen - гитара (Норвегия)

Принимал участие во многих известных фестивалях (Varanger festival, Trondheim jazz festival, Urband Camp). Работал со многими европейскими и российскими джазовыми звездами, записал несколько альбомов в составе различных проектов.

Илья Ершов - скрипка (Архангельск)

Закончил Петрозаводскую консерваторию как академический музыкант. Участник джазовых фестивалей в России и Норвегии (в том числе «Джаз над Волгой», «Дни джаза», «Арктик джаз», «Varanger festival»). Играл с многими российскими звездами джаза, включая Олега Анохина, Стаса Майнугина, Виктора Колесова. Пишет музыку для спектаклей.

Георгий Стрелков - контрабас (Архангельск)

Контрабасист и бас-гитарист, аранжировщик и автор музыки. Учился в Российской Академии Музыки им.Гнесиных. Выступал со многими российскими и зарубежными музыкантами. Участник российских и международных фестивалей («Джаз над Волгой», «Дни джаза», «Арктик джаз», «Varanger festival»).

Помимо этого на сцене клуба «Ледокол» выступит новый проект Виталия Кондакова под названием «The Chimes». Также выступят резиденты Jazz & Blues Cafe и конечно будет отличный джем с участием норвежских, архангельских и мурманских музыкантов в конце вечера.

Так что в эту среду на сцене клуба «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» будет жарко и весело.