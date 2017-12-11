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Главная » Культура » В Мурманской области презентовали книгу о кольском кладбище
 
 
 
 
12 Декабря 2017 года, 10:50

В Мурманской области презентовали книгу о кольском кладбище

10 2МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ - В городе Коле в минувшее воскресенье прошла презентация книги Алексея Малашенкова «Кольский некрополь. Кладбище города Колы на Каменном острове».

Начало историческому изучению Кольского кладбища положил доктор исторических наук, профессор П. В. Федоров, который совместно с группой помощников издал несколько книг по истории этого кладбища. Именно он еще в 1990-х годах предложил термин «Кольский некрополь», который был принят научной общественностью.

При создании этой книги П. В. Федоров активно помогал автору и выступил в роли научного консультанта.

Настоящее издание представляет собой первый опыт сплошного описания одного из старейших действующих кладбищ Кольского Севера, открытого не позднее конца ХVIII века на Каменном (Монастырском) острове в городе Коле. До начала ХХ века Кола была самым крупным населенным пунктом в Заполярье и важным опорным центром Русской Арктики. Старинным надгробиям Кольского некрополя в 2007 году присвоен статус «выявленного объекта культурного наследия». А спустя десятилетие в результате проведенной реконструкции на Кольском городском кладбище открыта мемориальная рекреация в виде «музея под открытым небом».

Источниками при создании свода послужили все подписанные надгробные памятники, сохранившиеся на территории кладбища на 1 января 2017 года, а также документальные материалы, позволившие выявить захоронения, у которых надмогильные сооружения с надписями не сохранились. Всего в издание включены сведения о 5726 лицах, похороненных на Кольском городском кладбище в 1821-2016 годах.

В разные годы это кладбище посещали епископ Архангельский и Холмогорский Михей, поэт К. Случевский, писатель И. Соколов-Микитов, журналистка Р. Троянкер и многие другие.

Самая старое надгробие, которое удалось обнаружить, датируется 1821 годом. Здесь похоронены видные деятели Кольского Севера XIX - начала ХХ веков: городской голова М. В. Хипагин, священник и краевед Г. К. Терентиев, купец П. А. Хохлов, торговцы Шершеты, корреспондент Архангельских губернских ведомостей И. Е. Хохлов. На Кольском кладбище также упокоились: актер театра и кино А. Ю. Смирнов, художник О. М. Столяров, режиссер Кольского народного театра Л. И. Милорадович, директор Мурманского областного кукольного театра В. М. Парман, журналисты В. К. Татур и И. Д. Белошеев, председатель Мурманского горисполкома А. И. Чеченин, заместитель главы администрации Мурманской области В. Ф. Хакимов, кавалеры ордена Ленина, матери-героини, участники Великой Отечественной войны и многие другие.

Книга будет полезна краеведам, историкам, студентам и всем, кто интересуется историей нашего края.

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