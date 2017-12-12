Начался прием заявок на участие в фестивале национальных культур

12 Декабря 2017 года, 15:17

МУРМАНСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова приглашает принять участие в областном фестивале национальных культур «Праздник дружбы», который состоится 28 января 2018 года.

Фестиваль проводится как многожанровый праздник культур народов, проживающих на территории Мурманской области под девизом «Единство – через культуру» и посвящается 80-летию со дня образования Мурманской области.

К участию в фестивале приглашаются представители национальных объединений, культурных национальных центров, общественных объединений и организаций народностей, проживающих на территории Мурманской области, а также фольклорные и творческие коллективы, группы этнокультурных направлений, занимающиеся сохранением и воспроизводством традиционной народной культуры учреждений культуры, образования и дополнительного образования.

Программа фестиваля включает в себя выставку-презентацию национальных объединений, центров, творческих коллективов и концерт участников.

Заявки на участие принимаются по определенной форме до 30 декабря. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку можно на сайте Дворца культуры (Документы – Положения – Мероприятия Дворца).