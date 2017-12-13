Балет «Щелкунчик» 8 января в городе Кола

13 Декабря 2017 года, 14:13

КОЛА/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ - 8 января 2018г, в 15.00, на сцене Кольского районного Центра культуры (г.Кола, пр.Защитников Заполярья, 7) будет представлен балет «ЩЕЛКУНЧИК».

Всех мурманчан, кто не успел попасть на балет «Щелкунчик» в Мурманске, будут рады видеть в Коле.

Зрителей ждут великолепные костюмы, массовые сцены, захватывающее действие и, конечно же, потрясающая музыка. «Щелкунчик» будет в радость не только страстным балетоманам, но и самым маленьким зрителям. Потому как «Щелкунчик» — это прекрасная, рождественская история о любви, сказка по которой тоскуют взрослые. А сюжет в нем такой же светлый и радостный, как ожидание самого Нового года.

Телефон для справок (81553) 3 53 01.